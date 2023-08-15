Эксперт дал советы покупателям и продавцам жилья

После повышения Центробанком (ЦБ) РФ ключевой ставки при покупке и при продаже жилья не следует поддаваться эмоциям, рассказал «Известиям» 15 августа директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Он дал несколько советов покупателям и продавцам недвижимости.

«В случае с продажей [нужно] оценить: как срочно требуется продать недвижимость и с какой целью, в какой срок планируется использовать полученные от продажи денежные средства. При покупке — оценить реальную потребность в покупке нового жилья, стабильность дохода и уровень долговой нагрузки», — отметил эксперт.

По его словам, нынешняя ситуация выгодна тем покупателям, которые приобретают недвижимость с минимальным привлечением заемных средств: за счет того что собственники в настоящее время ощутят снижение спроса, они будут активнее торговаться, а значит, можно приобрести квартиру с хорошим дисконтом. Он назвал более рискованным вариантом покупку квартиры с дисконтом в ипотеку по существующим ставкам с целью рефинансировать ее в будущем под более низкий процент.

«Если говорить про первичный рынок, на нем сохраняются льготные ипотечные программы, но нужно учитывать, что по мере роста ставок по стандартным программам те, кто заинтересован в покупке жилья здесь и сейчас, начнет переориентироваться на новостройки, а значит, существуют риски роста цен в этом сегменте и сокращения объема доступного предложения», — уточнил Зайцев.

Он рекомендовал в каждом конкретном случае, по каждому объекту недвижимости считать размер ежемесячных платежей и общую сумму переплаты по кредиту за весь срок, который заемщик планирует им пользоваться. Скидки на готовое жилье и отсутствие потребности вкладываться в ремонт и временную аренду квартиры могут значительно сократить разницу в реальных расходах между первичным и вторичным рынком.

«Для тех, у кого уже получено одобрение кредита на старых условиях, есть смысл ускориться с подбором недвижимости, поскольку при таком резком росте ключевой ставки есть риск пересмотра заявки, если не подписан кредитный договор», — добавил Зайцев.

Ранее в этот день регулятор сообщил, что совет директоров принял решение повысить ключевую ставку до 12% в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Это второе подряд ужесточение политики с сентября 2022-го. До этого, 21 июля, ЦБ поднял ставку с 7,5 до 8,5% годовых.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов обратил внимание на то, что решение регулятора об увеличении уровня ставки до 12% может сказаться на долгосрочном развитии рынка недвижимости. По его мнению, такое повышение показателя приведет к переориентированию части покупателей на первичный рынок жилья, однако этот тренд будет недолгим.