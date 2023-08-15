Глава минфина США рассказала о дегустации галлюциногенных грибов в КНР

Министр финансов США Джанет Йеллен рассказала журналистам, что во время поездки в Пекин съела «волшебный гриб», но эффекта от этого не почувствовала. Об этом 15 августа сообщил американский телеканал CNN.

«Было вкусное грибное блюдо. Я не знала, что эти грибы обладают галлюциногенными свойствами. Я узнала об этом позже», — отметила министр.

Так она ответила на вопрос журналиста, каким был «грибной опыт» министра, который вызвал ажиотаж в соцсетях и резко повысил доходы жителей провинции Юньнань, где растут грибы этого вида.

Йеллен добавила, что никаких видений после трапезы у нее не было. По ее словам, если данный вид грибов приготовить правильно, то никаких видений они не вызывают.

В середине июля Йеллен посетила Пекин и вместе с членами делегации посетила юньнаньскую сеть ресторанов под названием Yi Zuo Yi Wang («Вход и выход»). Один из блогеров опубликовал пост о меню, которое предложили министру. Оказалось. что она остановила выбор на юньнаньской кухне, популярной в юго-западной части Китая, граничащей с Вьетнамом, Лаосом и Мьянмой.

Йеллен заказала грибы цзянь шоу цин, которые ценятся за свои уникальные свойства. Также министр и сопровождающие ее лица заказали жареную рыбу с травами, жареную маринованную зелень с ломтиками картофеля и холодную рисовую лапшу.

Глава американского минфина прибыла в Пекин 6 июля. Ее визит продолжался по 9 июля. Онана встретилась с должностными лицами КНР высокого ранга. Встреча американского министра и председателя КНР Си Цзиньпина была не запланирована.