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Охранник президента Чехии покончил с собой из-за травли коллег

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Фото: TASS/Zuma
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Охранник президента Чехии Петра Павела совершил самоубийство из-за травли со стороны коллег. Об этом 14 августа сообщила чешская радиостанция Prostor, ссылаясь на источник в службе охраны главы государства.

Как рассказывает СМИ, трагический случай произошел в минувшее воскресенье, 13 августа. До этого 36-летний телохранитель неоднократно жаловался, что сослуживцы к нему негативно относятся.

Мужчина должен был выйти на свое очередное дежурство по охране главы государства в среду, 16 августа. Его имя не называется.

Ведущие расследование полицейские, а также президентская канцелярия комментировать инцидент отказались.

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Ранее, 30 ноября 2022 года, сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) совершил самоубийство во время несения службы на территории Кремля в Москве. Как рассказывал источник «Известий», сотрудника ФСО обнаружили на Соборной площади без сознания 29 ноября после 23 часов вечера. Было начато служебное расследование.

После, 23 декабря, стало известно, что подполковник Александр Дохсанян, заместитель главы отдела ФСО, покончил с собой в Москве. В предсмертной записке мужчина призвал никого не винить в его кончине и попросил прощения у родителей. По факту инцидента была начата проверка. Как прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оба инцидента произошли по личным причинам.

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