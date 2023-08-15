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Работников кладбища задержали по подозрению в убийстве двух мужчин на Кубани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Прикопанные тела двух мужчин 21 года и 37 лет обнаружили в лесополосе в селе Новопавловка в Белоглинском районе Краснодарского края. Жертвы были убиты в ходе драки, сообщил во вторник, 15 августа, источник «Известий».

«В лесополосе нашли два тела, они были прикопаны. Одного из убитых, скорее всего, задушили, второго зарезали. По подозрению в убийстве задержали троих работников кладбища», — рассказал источник.

Смертельная драка произошла ранним утром накануне. Жертвы приехали к работникам кладбища потому, что старший погибший приревновал свою сожительницу к одному из них. После убийства злоумышленники вывезли тела на автомобиле в лесополосу. На месте преступления полицейские нашли и изъяли топор.

По подозрению в их убийстве были задержаны трое сотрудников местного кладбища — мужчины 43, 40 и 23 лет. Последний был ранее судим.

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Правоохранители ведут проверку на данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного по статье об убийстве.

Ранее в этот день стало известно, что в городе Выксе Нижегородской области в помещении пилорамы нашли мертвыми двоих мужчин 31 года и 47 лет. По предварительной версии, мужчины погибли от отравления алкоголем.

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