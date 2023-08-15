Реклама
Прямой эфир
Мир
Цены на газ в Европе поднялись на 15% и достигли $450 за 1 тыс. куб. м
Происшествия
Один человек пострадал от попытки диверсантов проникнуть в Брянскую область
Мир
Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи на $314 млн
Мир
Пропавших из-за пожаров на Гавайях 60 человек нашли живыми в одном доме
Общество
Балицкий рассказал о нескольких покушениях на него
Общество
Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за неудаление фейков об СВО
Общество
По делу Блиновской о неуплате налогов арестовали имущество на 64 млрд рублей
Армия
Российские Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря
Мир
Украинская полиция начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры
Мир
Ракета ЗРК Patriot взорвалась во время испытаний на Тайване
Мир
На Украине заявили о планах усилить контроль за выездом мужчин из страны
Мир
Лавров обвинил США в подготовке пустить «под откос» ДНЯО
Общество
В Вологде раскрыли убийство 19-летней давности

Трехлетний ребенок выпал с пятого этажа в Новой Москве

0
Фото: t.me/moscowproc
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже в Новой Москве. Об этом 15 августа сообщила столичная прокуратура в своем Telegram.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Центральной в поселке Первомайское Троицкого административного округа.

В момент происшествия вместе с ребенком в квартире находилась его мама. Она отвлеклась на непродолжительное время, и в этот момент мальчик выпал из окна, опершись на москитную сетку.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. В прокуратуре заявили, что проконтролируют проверку и установку обстоятельств по этому делу.

Щербатые качели: детские площадки предлагают укрепить законом
Госдуму попросили покончить с дохлыми крысами в песочницах и ржавыми горками

Ранее, 9 августа, трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа в поселке Мельниково Ленинградской области. Его доставили в реанимацию с переломом предплечья, ушибом, ссадинами и травматическим шоком.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023