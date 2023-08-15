Трехлетний ребенок выпал с пятого этажа в Новой Москве
Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже в Новой Москве. Об этом 15 августа сообщила столичная прокуратура в своем Telegram.
Инцидент произошел в жилом доме на улице Центральной в поселке Первомайское Троицкого административного округа.
В момент происшествия вместе с ребенком в квартире находилась его мама. Она отвлеклась на непродолжительное время, и в этот момент мальчик выпал из окна, опершись на москитную сетку.
Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. В прокуратуре заявили, что проконтролируют проверку и установку обстоятельств по этому делу.
Ранее, 9 августа, трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа в поселке Мельниково Ленинградской области. Его доставили в реанимацию с переломом предплечья, ушибом, ссадинами и травматическим шоком.