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Ракета ЗРК Patriot взорвалась во время испытаний на Тайване

Taipei Times: ракета, предположительно, из ЗРК Patriot взорвалась во время испытаний на Тайване
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Фото: Taipei Times
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Ракета, выпущенная, предположительно, из американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, неожиданно взорвалась в воздухе во время испытательных пусков на юге Тайваня на базе Цзюпэн. Как сообщает 15 августа издание Taipei Times, причина инцидента пока не установлена.

Отмечается, что генерал ВВС острова подтвердил факт взрыва ракеты во время испытаний в городе Маньчжоу в уезде Пиндун. Пуск двух ракет Patriot II американского производства осуществлялся с военной базы Цзюпэн Чжуншаньского института науки и технологии (NCSIST). За ним наблюдали «военные энтузиасты».

Представитель минобороны острова также указал, что для выяснения причины ЧП нужно будет провести дополнительное расследование.

В то же время газета Liberty Times добавляет, что первая из запущенных ракет взорвалась в воздухе, а запуск второй прошел успешно.

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Ранее, 3 августа, на той же научно-исследовательской военной базе по разработке ракетного вооружения Цзюпэн на Тайване произошло случайное возгорание. В результате происшествия четыре человека пострадали. Уточняется, что один из пострадавших получил ожоги 90% тела, его состояние оценивалось как тяжелое.

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