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ПСБ приступил к тестированию расчетов в цифровых рублях

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ПСБ начал в тестовом режиме проводить операции по счетам цифрового рубля, открытым в мобильном приложении банка. Банк вошел в число финансовых организаций, отобранных ЦБ РФ для пилотного проекта с реальными цифровыми рублями.

Как сообщила пресс-служба ПСБ, в рамках пилота фокус-группа, состоящая из сотрудников банка, будет пополнять цифровые кошельки, делать переводы цифровых рублей, оплачивать товары и услуги по QR-коду, оформлять возврат товаров c обратным зачислением цифровых рублей на счет. Также участники фокус-группы смогут настроить в мобильном банке простые автопереводы цифровых рублей.

Пилот будет реализован в несколько этапов: постепенно список операций с использованием цифрового рубля будет расширяться.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока розничного бизнеса ПСБ Мигеля Маркарянца, «цифровой рубль — значимый для национальной платежной инфраструктуры проект, который создает новые возможности для всех участников платежной индустрии. Население получит новый инструмент для быстрых безопасных переводов и платежей в цифровой валюте, компаниям новая технология расчетов упростит проведение сделок и решит вопрос с автоматизацией платежей, государственные предприятия смогут повысить эффективность администрирования бюджетных выплат», — отметил Маркарянц.

Он добавил, что ПСБ сейчас прорабатывает все возможные сценарии клиентского пути на реальных операциях с цифровыми рублями.

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