Реклама
Прямой эфир
Мир
Цены на газ в Европе поднялись на 15% и достигли $450 за 1 тыс. куб. м
Происшествия
Один человек пострадал от попытки диверсантов проникнуть в Брянскую область
Мир
Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи на $314 млн
Мир
Пропавших из-за пожаров на Гавайях 60 человек нашли живыми в одном доме
Общество
Балицкий рассказал о нескольких покушениях на него
Общество
Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за неудаление фейков об СВО
Общество
По делу Блиновской о неуплате налогов арестовали имущество на 64 млрд рублей
Армия
Российские Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря
Мир
Украинская полиция начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры
Мир
Ракета ЗРК Patriot взорвалась во время испытаний на Тайване
Мир
На Украине заявили о планах усилить контроль за выездом мужчин из страны
Мир
Лавров обвинил США в подготовке пустить «под откос» ДНЯО
Общество
В Вологде раскрыли убийство 19-летней давности

Костюков заявил о попытках США заставить Вьетнам, Камбоджу и Таиланд поставить Украине вооружение советского производства

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023