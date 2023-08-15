Дикий кабан устроил ДТП на трассе в Оренбуржье
Дикий кабан выбежал на трассу и стал причиной ДТП в Оренбургской области, сообщает во вторник, 15 августа, пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла на автодороге Бугульма – Бугуруслан – Бузулук – Уральск. Животное выбежало на проезжую часть, в результате чего на него наехала Kia Rio, которой управлял 39-летний водитель. Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, отмечает «Урал56.Ру».
В результате пострадали два пассажира иномарки: 33-летняя женщина и 10-летний ребенок. Их госпитализировали с различными травмами, пишет РИА «Оренбуржье». По факту ДТП проводится проверка.
Ранее в августе сообщалось, что в Хакасии уходящая от погони патруля ДПС женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и на полном ходу въехала в стадо коров.