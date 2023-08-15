Экономист дал россиянам совет насчет сбережений после повышения ключевой ставки

Существенный подъем ключевой ставки Центробанка (ЦБ) России потянет за собой кредитные и депозитные ставки. Об этом кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев сообщил во вторник, 15 августа. Также он назвал способы сохранить сбережения.

По словам эксперта, скорее всего, банки отреагируют на повышение ставки ЦБ и повысят ставки по вкладам для привлечения рублевой наличности граждан. Экономист посоветовал россиянам подождать этого момента. При этом он отметил, что банки будут поднимать ставки по-разному, в пределах подъема ставки ЦБ, на плюс-минус 3,5 процентного пункта.

«Кто-то, возможно, даже повыше — особенно банки среднего калибра, которые больше опираются на ценовые факторы, привлекая деньги клиентов. Банки более крупные наверняка поднимут на меньшее число процентных пунктов. На это стоит ориентироваться», — сказал Григорьев в беседе с Lenta.Ru.

Тем, кто собирался брать ипотеку, экономист посоветовал не затягивать с этим, поскольку кредитные ставки начнут расти вслед за ключевой ставкой ЦБ. Он также отметил, что некоторые банки очень быстро пересматривают ставки по ипотеке, а другие — с задержкой.

Тем россиянам, кто хранит сбережения в валюте и не нуждается в рублях, Григорьев рекомендовал пока не предпринимать никаких действий.

«Сейчас пока сложно предсказать, что будет происходить, но у нас, я полагаю, сильно стабильный финансовый рынок в этом году не будет. Конечно, валюта может ослабеть, даже заметно, но это не исключает того, что в дальнейшем она снова вырастет», — пояснил он.

Ранее в этот день регулятор повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — с 8,5 до 12% годовых, передает НСН.

Позже в ЦБ РФ сообщили «Известиям», что регулятор не исключает возможности дополнительного повышения ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков.

Как отметили в ЦБ, ключевая ставка увеличивается до 12% для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году, сообщается на сайте kp.ru. Именно такой уровень данного показателя соответствует росту давления инфляции. Это также связано с ожиданиями по показателям инфляции со стороны динамики обменного курса, а также со сбалансированностью рисков с целью стабилизации показателей инфляции в следующем году.

9 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Известиям» заявил, что, исходя из всех предпосылок, с большой долей вероятности, потребуется более одного повышения ключевой ставки. По его словам, чтобы ставка осталась неизменной, должны реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не фиксируются.

До этого, в конце июля, ЦБ повышал ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% годовых.