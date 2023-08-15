В муниципальном транспорте Челябинска разрешили бесплатно возить самокаты
В муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях Челябинска разрешили бесплатно возить самокаты, в том числе электрические. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Служба организации движения».
Самокат нужно перевозить в сложенном виде, он не должен мешать другим пассажирам и пачкать их одежду, уточнили в пресс-службе предприятия. Нововведения не распространяются на частные маршрутки.
Кондукторов и контролеров уже проинструктировали об изменениях. В ближайшее время специалисты МУП обновят правила пользования муниципальным транспортом.
Как отмечает ИА «Ура.ру», провоз самоката в разложенном виде по-прежнему запрещен, даже за отдельную плату.
Ранее в августе сообщалось, что в России предложили ввести обязательные курсы вождения электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) для курьеров.