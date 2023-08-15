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Минобороны РФ сообщило о подбитых ВС РФ словацких гаубицах Zuzana-2

Минобороны: впервые подбиты две словацкие самоходные гаубицы Zuzana-2
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Фото: DMD Group
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Министерство обороны РФ впервые сообщило о подбитых словацких гаубицах Zuzana-2. Об этом 15 августа заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) РФ подбили две гаубицы словацкого производства на купянском направлении, а также отразили шесть атак украинских войск.

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) отражены в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики (ЛНР), Ольшана и Синьковка Харьковской области. Отмечается, что на данном направлении Киев потерял до 100 военнослужащих, польскую самоходку Krab и «Гвоздику».

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Также Конашенков добавил, что в ночь на 15 августа российские силы нанесли удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Объекты были поражены, ВПК Украины нанесен серьезный ущерб.

Ранее, 12 августа, в Минобороны заявили об улучшении положения по переднему краю на купянском направлении Харьковской области. Тогда за сутки противник потерял до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную гаубицу «Гвоздика».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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