В Туле местного жителя приговорили к 23 годам за убийство и истязание пасынка
В Туле 35-летнего местного жителя приговорили к 23 годам колонии строгого режима за убийство и истязание малолетнего пасынка. Об этом 15 августа сообщается на сайте СУ СКР по Тульской области.
«Доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тульской области признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 35-летнего жителя», — говорится в пресс-релизе следственного органа.
Следствие выяснило, что отчим систематически избивал шестилетнего мальчика на протяжении месяца. В частности, 31 января этого года в квартире на улице Володарского в деревне Варваровка у мужчины произошел конфликт с пасынком на почве личной неприязни. Обвиняемый избил мальчика руками, ногами и ремнем с металлической пряжкой. От этих повреждений мальчик умер на месте происшествия. После этого отчима задержали и заключили под стражу.
Ранее, 23 мая, в Екатеринбурге суд вынес приговор местному жителю, который во время семейной ссоры столкнул с балкона 11-летнего сына. В середине июня прошлого года мужчина поссорился с женой и несколько раз ударил ее. Ребенок попытался заступиться за маму, а после выбежал на балкон, где отец ударил его, и мальчик упал с балкона, получив тяжелые травмы. Врачи смогли его спасти. Мужчину обвинили в покушении на убийство двух лиц и приговорили к девяти годам четырем месяцам исправительной колонии строгого режима.