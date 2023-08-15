Начальник Майкопского учебного авиаполка Гуров погиб в ходе учебных полетов

Начальник Майкопского учебного авиационного полка полковник Вадим Гуров погиб в результате авиационного происшествия в ходе учебных полетов. Об этом сообщил во вторник, 15 августа, глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Он уточнил, что это произошло накануне.

«Мы знали его как грамотного и опытного офицера, компетентного и мудрого командира. Выражаю заболевания родными и близкими Вадима Евгеньевича», — написал Кумпилов в своем Telegram-канале.

Глава республики отметил также, что Гуров многие годы возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона, принимал участие в военной операции в Сирии и в специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.