В Омской области нашли живым пропавшего грибника

На севере Омской области нашли 57-летнего жителя поселка Муромцево, уехавшего на велосипеде в лес за грибами. Мужчину обнаружили на второй день после пропажи, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Вечером 13 августа жена грибника обратилась в полицию. По словам женщины, утором того же дня ее муж отправился в урочище «Бывшая деревня Щегловка» в 4–5 км от райцентра и не вернулся. Супруга опасалась, что мужчине могло стать плохо из-за недавно перенесенного инфаркта, пишет ИА «Омскрегион».

В поисках грибника принимали участие местные жители, полицейские, работники лесного хозяйства, районной администрации, охотоинспекторы и волонтеры «ЛизаАлерт». Около 13:00 часов пропавший вышел на связь и сообщил, где находится. К нему выдвинулся поисковый отряд, к которому в 16:00 часов вышел мужчина.

Селянин рассказал, что заблудился и провел ночь в лесу. Утром он вышел по своим следам на место, где была сотовая связь, и смог дозвониться домой. Сейчас самочувствие мужчины удовлетворительное, поскольку он замерз ночью и почти не спал. Полиция довезла его домой.

Ранее в июле сообщалось, что в лесах Ишимбайского и Белорецкого районов Башкирии медведи едва не убили пастуха и грибника. Одному из пострадавших хищник нанес раны на голове и спине.