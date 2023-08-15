ЦБ не исключил дальнейшее повышение ключевой ставки из-за проинфляционных рисков

Банк России может вновь увеличить ключевую ставку в случае усиления проинфляционных рисков. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба регулятора «Известиям».

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки», — говорится в сообщении.

Центробанк отметил, что увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания.

По прогнозу ЦБ РФ, текущая денежно-кредитная политика приведет к возвращению годовой инфляции на уровень 4% в 2024 году.

Ранее в этот день Банк России на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 12% годовых, увеличив ее на 350 б.п. Следующее заседание состоится 15 сентября.

15 августа финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что решение Центробанка о повышении ключевой ставки до 12% означает значительное ужесточение денежно-кредитной политики регулятора. По его словам, само решение регулятора о повышении или понижении ставки оказывает слабое влияние на валютный рынок.

Ранее, 9 августа, зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Известиям» заявил, что, исходя из всех предпосылок, с большой долей вероятности, потребуется более одного повышения ключевой ставки. По его словам, чтобы ставка осталась неизменной, должны реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не фиксируются.

До этого, 21 июля, ЦБ поднял ставку с 7,5 до 8,5% годовых. Она не менялась с сентября 2022-го.