Двух мужчин наши мертвыми на пилораме под Нижним Новгородом
В городе Выкса Нижегородской области в помещении пилорамы нашли мертвыми двоих мужчин. Об этом 15 августа сообщает источник «Известий».
Тела двух человек обнаружил бригадир предприятия на улице Казерадского.
«Трупы 31-летнего и 47-летнего рабочих он нашел на кроватях в бытовом помещении пилорамы», — сообщил источник.
Сотрудники правоохранительных органов, осматривавшие место происшествия, не нашли на телах погибших признаков насилия. В помещении нашли бутылку водки. По предварительной версии, мужчины погибли от отравления алкоголем.
Ранее, 5 июля, стало известно об убийстве 58-летнего пенсионера и его 46-летней сожительницы в деревне Звягино Вачского района Нижегородской области. Их тела нашли после тушения пожара в частном доме. В убийстве пары подозревают 25-летнего мужчину. Следствие предполагает, что он избил пару и поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.
В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Мужчина признал свою вину.