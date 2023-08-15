Украинская полиция начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры

Украинские правоохранительные органы начали штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры. Об этом 15 августа сообщает Украинская православная церковь (УПЦ) в своем Telegram-канале.

«Прямо сейчас происходит штурм 54, 57 и 58 корпусов лавры. <...> Полиция оцепила данные корпуса. В данных корпусах проживают не только паломники, но и часть братии Киево-Печерской лавры», — пишет УПЦ.

В марте монахов Киево-Печерской лавры украинские власти уведомили о том, что они должны покинуть монастырь до конца месяца. По словам властей, такое решение было принято в связи с нарушением договори по использованию зданий. Кроме того, монахов предупредили о последствиях невыполнения данного приказа и пригрозили им решением дела при помощи силовых структур.

В апреле наместнику Киево-Печерской лавры предъявили подозрение в сотрудничестве с российскими властями, а также в разжигании ненависти между религиями. Впоследствии он был отправлен на домашний арест, который продлился до 7 августа.

Позднее, в апреле, стало известно об оцеплении полицией монастыря, а также о незаконном задержании монахов в качестве заложников.

В июле власти страны снова потребовали монахов освободить все здания лавры. Здание позже было оцеплено и захвачено властями Украины, а, 6 июля, сообщалось об избиении прихожан монастыря.

9 августа украинский суд признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ, случившееся ранее в одностороннем порядке со стороны лавры. Через два дня, 11 августа, после вынесенного решения суда, полиция Украины начала захват монахов лавры, а также запретила передавать заложникам еду.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.