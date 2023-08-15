В Вологде раскрыли убийство 19-летней давности

В Вологде раскрыли убийство женщины, которое было совершено 19 годами ранее. Об этом 15 августа рассказал источник «Известий».

Труп женщины 1953 года рождения был обнаружен 15 июля 2004 года. Смерть наступила от механической асфиксии органов дыхания.

Благодаря молекулярно-генетической экспертизе было установлено, что преступление совершил мужчина 1962 года рождения, который ранее был уже неоднократно судим.

Подозреваемого задержали 14 июня, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 132, ч. 2 ст. 131 УК РФ. Мужчина содержится в СИЗО.

14 августа в подмосковных Мытищах задержали мужчину, который подозревается в убийстве и разбойном нападении, совершенном больше 20 лет назад. Вместе с сообщником он с помощью ножа убил водителя и угнал его машину.