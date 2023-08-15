Реклама
Прямой эфир
Общество
Отставного полковника Квачкова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Армия
Рогов заявил о задействованных для контрнаступления двух третях резервов ВСУ
Мир
Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи на $314 млн
Наука и техника
Сети 5G планируют развернуть во всех больших городах РФ к 2035 году
Общество
Балицкий рассказал о нескольких покушениях на него
Общество
Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за неудаление фейков об СВО
Мир
В Белоруссии заявили о нежелании воевать с Польшей
Армия
Российские Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря
Мир
Украинская полиция начала штурм трех корпусов Киево-Печорской лавры
Общество
В Госдуме предложили ужесточить требования к изучающим рынок РФ иностранцам
Армия
«Ростех» направит модернизированного робота-сапера в новые регионы
Мир
Лавров обвинил США в подготовке пустить «под откос» ДНЯО
Общество
В Вологде раскрыли убийство 19-летней давности

В Вологде раскрыли убийство 19-летней давности

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Вологде раскрыли убийство женщины, которое было совершено 19 годами ранее. Об этом 15 августа рассказал источник «Известий».

Труп женщины 1953 года рождения был обнаружен 15 июля 2004 года. Смерть наступила от механической асфиксии органов дыхания.

Благодаря молекулярно-генетической экспертизе было установлено, что преступление совершил мужчина 1962 года рождения, который ранее был уже неоднократно судим.

Подозреваемого задержали 14 июня, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 132, ч. 2 ст. 131 УК РФ. Мужчина содержится в СИЗО.

«Совесть ела»: начался суд по делу об убийстве эстонских школьниц в 1989 году
Как себя вел и что говорил Дмитрий Захаров, арестованный спустя 33 года после преступления

14 августа в подмосковных Мытищах задержали мужчину, который подозревается в убийстве и разбойном нападении, совершенном больше 20 лет назад. Вместе с сообщником он с помощью ножа убил водителя и угнал его машину.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023