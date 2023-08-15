Иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде в Орловской области

В Глазуновском районе Орловской области в результате наезда авто пострадал 10-летний велосипедист. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла вечером 14 августа на улице Ленина в поселке Глазуновка. Предварительно установлено, что 51-летний водитель легкового Renault сбил мальчика 2013 года рождения, который пересекал дорогу на велосипеде по пешеходному переходу в районе дома № 118.

В результате наезда ребенок получил телесные повреждения. Фельдшер «скорой» оказал ему помощь на месте, пишет InfoOrel.ru.

Уточняется, что мальчик пересекал дорогу, не сойдя с велосипеда. Это является нарушением п. 24.8 Правил дорожного движения.