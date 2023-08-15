Врач заявила о вреде некоторых БАДов и «капельниц красоты»

Правильно подобранные БАДы способны лишь поддерживать эффект от косметологических процедур, а часть таких добавок и вовсе бесполезна. Об этом во вторник, 15 августа, врач-дерматовенеролог, косметолог, нутрициолог клиники Центр красоты и здоровья «Натаниэль» Анна Кубаева рассказала «Газете.Ru».

По словам специалиста, фармацевтические компании позиционируют некоторые БАДы как омолаживающие или препятствующие старению. Однако подобные препараты не могут заменить поход к косметологу. Так, принятые перорально капсулы с коллагеном при попадании в желудок укрепляет суставы и связочный аппарат, другими словами, решают приобретенные проблемы организма.

«Элемент не достигает кожного покрова, потому что он не является приоритетным в организме. И так будет действовать каждое вспомогательное вещество биологически активной добавки», — поясняет медик.

До кожи не добирается и гиалоурановая кислота. Попадая в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), она расходуется на восполнение функций суставов, а также стекловидного тела глазного яблока и слизистой оболочки ЖКТ. Избавится от данных потребностей организма навсегда невозможно, подчеркивает врач, а значит к совершенствованию кожи нельзя перейти, даже если принимать БАДы всю жизнь.

Что качается безопасных БАДов, к ним относятся омега-3, куркумин, протеин, коллаген, витамин C и другие добавки, которые являются пищевым элементом. Однако и они должны назначаться специалистами.

Кубаева также обратила внимание на «капельницы красоты». Они, по ее словам, не только не останавливают старение, но и наносят вред.

«Организм — саморегулирующая система, которую капельницы и детоксы вынуждают задействовать почечную систему, беря на себя колоссальную нагрузку в детоксикации, которая организму не нужна. Проводить детоксы и капельницы можно только тогда, когда организм отравлен: в кровь попал инфекционный агент, организм подвергся наркотической или алкогольной интоксикации», — предупредила врач, указывая на опасность данных процедур в бьюти-целях.

Косметолог указала, при желании повысить упругость кожи следует выбирать коллагеностимулирующие процедуры, а питанию кожных тканей помогут мезотерапевтические препараты.

Ранее в августе врач-косметолог Деми Меликиадис рассказал «Известиям», что одним из наиболее эффективных способов обезопасить себя от вредного воздействия солнечных лучей является ежедневное применение солнцезащитных (SPF) кремов. При этом для людей с чувствительной кожей больше подойдут минеральные кремы, которые создают физический барьер.