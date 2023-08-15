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Эксперт спрогнозировал курс доллара в 90 рублей на краткосрочную перспективу

Эксперт Рясков: курс доллара на краткосрочную перспективу будет в пределах 90 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Стоимость доллара в краткосрочной перспективе будет колебаться в пределах 90 рублей. Такой прогноз дал «Известиям»15 августа управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Он отметил, что Центробанк РФ на внеплановом заседании увеличил ставку на 3,5 п.п., до 12%, что было выше, чем прогнозировали эксперты.

«Еще до публикации этого решения российская валюта начала отыгрывать потери у доллара. Поэтому в краткосрочной перспективе стоимость доллара скорее всего будет в пределах 90 рублей. Мы считаем, что ЦБ примет комплексные меры для укрепления курса», — отметил Рясков.

Специалист управляющей компании также объяснил, что облигации федерального займа (ОФЗ) менее подвержены влиянию изменения ставки, поскольку Центробанк занимает их на долгий срок — 10 лет.

«Влияние ключевой ставки на таком горизонте — менее очевидно», — резюмировал он.

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Ранее в этот день регулятор сообщил, что совет директоров принял решение повысить ключевую ставку в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Это второе подряд ужесточение политики за это лето. До этого, 21 июля, ЦБ поднял ставку с 7,5 до 8,5% годовых. До этого она не менялась с сентября 2022-го.

Как прокомментировал «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, решение Центробанка РФ о повышении ключевой ставки до 12% означает значительное ужесточение денежно-кредитной политики регулятора. При этом, по его словам, само решение регулятора о повышении или понижении ставки оказывает слабое влияние на валютный рынок.

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