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Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи на $314 млн

Телеканал SVT: Швеция передаст Украине пакет военной помощи на $314 млн
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Marco Gomez
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Правительство Швеции выделяет новый пакет военной помощи Украине в размере 3,4 млрд крон ($314 млн). Об этом 15 августа заявил на пресс-конференции министр обороны королевства Пол Йонссон, сообщил телеканал SVT.

«Украинцы сообщили, что им очень нужны новые пакеты поддержки, прежде всего боеприпасы и запчасти», — сказал он.

Йонссон добавил, что Киев получит боеприпасы для ранее поставленной шведской военной техники. Речь идет о БМП CV 90. Кроме того, будут отправлены запчасти для танков и артиллерийского орудия Archer.

Шведский парламент и финансовый комитет были созваны дополнительно на этой неделе, чтобы выработать очередной пакет поддержки, который стал 13-м. На сегодняшний день Швеция передала оборонное оборудование на сумму около 17 млрд шведских крон ($1,57 млрд.).

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В конце июня Швеция выделила Украине пакет гуманитарной помощи объемом 380 млн крон (около $35,5 млн). До этого, 14 июня, королевство вошла в число семи стран, которые выделили €107,5 млн на закупку для Украины средств противовоздушной обороны.

В апреле Йонссон заявил, что Швеция готова пересмотреть свои промышленные мощности, чтобы увеличить военную поддержку Киева.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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