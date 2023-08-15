Умер артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша

На 86-м году жизни скончался обладатель мировой клоунской награды «Золотая маска Грока» Андрей Николаев, которого публика знает как клоуна Андрюшу. Об этом 15 августа сообщается на сайте Российской государственной цирковой компании (РГЦК).

«Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выражают глубокие соболезнования родным и близким Андрея Николаева в связи с его уходом. Клоун Андрюша с его искрометным юмором, заразительным смехом, нескончаемой энергией и удивительной тонкой философией навсегда останется в памяти и в сердцах его поклонников, близких и друзей», — указывается в пресс-релизе на сайте РГЦК.

Андрей Николаев умер 14 августа. В Росгосцирке отметили, что поклонники запомнят его искрометный юмор, заразительный смех, нескончаемую энергию и удивительно тонкую философию.

В 1969 году Николаев получил награду «Золотая маска Грока» и стал единственным ее обладателем в СССР. Он также был лауреатом всесоюзных и международных конкурсов. Андрей Николаев также имел звания заслуженного и народного артиста РСФСР.

Андрей Николаев родился 27 марта 1938 года. В 1958 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства (ГУЦИ), а в 1973 году получил диплом режиссерского факультета Государственного института театрального искусства (ГИТИС), а позже стал профессором этого же института.