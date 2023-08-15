Нарышкин рассказал о чувстве страха у людей перед приездом в Европу

В Европу становится страшно приезжать. Об этом 15 августа заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Здоровому и в духовном, и в физическом отношении человеку, на самом деле, неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу. Такое количество разного рода извращений там расплодилось», — заявил он на XI Московской конференции по международной безопасности.

Так Нарышкин ответил на заявление верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля, отмечает «Газета.Ru». В октябре 2022 года он сравнил Европу с «цветущим садом», а другие континенты — с «джунглями».

Впоследствии глава евродипломатии извинился за это расистское высказывание. Он заявил, что под «джунглями» имел в виду рост беспорядка и беззакония в мире.

В феврале 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Боррель не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира.