Пострадавшая при пожаре в подвале дома в Петербурге пенсионерка скончалась
В больнице Санкт-Петербурга скончалась 94-летняя женщина, пострадавшая при пожаре в подвале дома в Центральном районе города. Об этом 15 августа сообщает телеканал «78».
Пожар произошел в ночь на 14 августа в подвале дома № 7 по улице 3-й Советской. Площадь возгорания составила 10 кв. м.
Прибывшие спасатели ликвидировали пожар. Пострадавшая 94-летняя женщина была госпитализирована с ожогами 90% тела.
Известно, что в подвале дома располагалась церковная мастерская.
В ночь на 29 июля пожар случился в квартире многоэтажки на Яхтенной улице Приморского района Санкт-Петербурга. Погибла женщина.