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В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

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Фото: РИА Новости
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В Брянской области предотвращена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию региона. Об этом сообщил во вторник, 15 августа, губернатор области Александр Богомаз.

«В данный момент Вооруженными силами Российской Федерации, а также ПУ ФСБ России по Брянской области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию РФ», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ при попытке проникновения в область были частично повреждены производственные помещения и автомобиль.

Пострадавших нет.

«Противник локализуется и уничтожается»
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Днем ранее Министерство обороны РФ опубликовало видеокадры уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы с помощью FPV-дрона. На записи видно, как несколько военнослужащих заняли позицию в жилом доме. После этого оператор беспилотника направил устройство в гараж, где припаркованы два легковых автомобиля. Из-за этого в здании происходят взрыв и пожар.

До этого, 3 августа, сообщалось, что разведчики обнаружили ДРГ противника на купянском направлении. Экипажи танков Т-80БВ нанесли удар по украинским боевикам с закрытых позиций. Такая тактика ведения боя позволяет ликвидировать противника, оставаясь незамеченными.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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