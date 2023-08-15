Жителей Красноярского края предупредили об ухудшении погоды

Обильные дожди спрогнозировали в Красноярском крае в ближайшие сутки. Жителей региона просят соблюдать осторожность при выходе на улицу.

Об ухудшении погодных условий предупредили сотрудники МЧС. Согласно прогнозам, ливни пройдут в центральных районах Красноярского края. Местами вероятен сильный ветер, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Водителям рекомендовано заранее планировать маршрут передвижения и соблюдать скоростной режим.

В Приморском крае в связи с наступлением тайфуна LAN объявлено штормовое предупреждение. Очередной удар стихии ожидается 17 августа. В регионе уже действует режим ЧС из-за прошлого тайфуна, подтоплены больше 2,9 тыс. жилых домов. 26 населенных пунктов остались без транспортного сообщения.