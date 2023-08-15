Жители Якутии отдали мошенникам больше 7,4 млн рублей за неделю

За минувшую неделю в Якутии зарегистрировано восемь случаев дистанционного мошенничества. Общий ущерб превысил 7,4 млн рублей.

По данным ИА YakutiaMedia, наибольшей суммы лишилась 50-летняя учительница в поселке Зырянка. С женщиной связывались незнакомцы, который представлялись сотрудниками Центробанка и ФСБ. Для убедительности злоумышленники отправили якутянке через мессенджеры фотографии служебных удостоверений. Они убедили потерпевшую, что на ее имя кто-то якобы оформил кредиты в банках. По инструкции собеседников женщина оформила кредиты в нескольких крупных банках на 5,75 млн рублей и перевела средства на различные счета.

Еще один случай мошенничества зарегистрирован в Алдане. Врач через интернет познакомился со злоумышленницей, которая попросила перечислить ей деньги на покупку авиабилетов.

В Магадане мужчине по указанию мошенников установил на телефон программное обеспечение для удаленного доступа. Со счетов потерпевшего списали больше 1 млн рублей.