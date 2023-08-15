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Врач назвал беспричинную потерю веса одним из симптомов рака

Врач Иванов связал беспричинную потерю веса с прогрессивной стадией рака
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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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К одному из явных симптомов развития рака относится беспричинная потеря веса. Об этом 15 августа рассказал врач-онкохирург Антон Иванов.

«Если у вас снизился аппетит, появились тошнота, рвота, отвращение к еде, расстройство стула, вздутие живота, необходимо учесть, что это могут быть «тихие» проявления онкозаболевания, которые требуют вашего внимания. А незапланированное снижение веса, как правило, говорит о более прогрессивной стадии заболевания», — рассказал он «Газете.Ru».

По словам врача, такие симптомы относятся к категории скрытых или внутренних. В противовес им существуют видимые симптомы, в число которых входят кожные пятна и родинки, способные как увеличиваться в размере, так и менять свою форму и цвет.

«С помощью пальпации определяются подкожные изменения, которые можно не заметить одним взглядом. Например, проблемы с молочной железой. Чаще всего они возникают у женщин, но иногда это касается и мужчин. Среди симптомов отмечаются более плотные образования, отличающиеся от ткани железы, выделения или изменения в цвете», — отметил Иванов.

У мужчин о развитии онкологии могут говорить проблемы с мочеиспусканием, особенно часто это проявляется после 45 лет. Симптомами рака также могут быть длительный беспричинный кашель, котоырй сопровождается появлением слизи или крови в мокроте.

«К скрытым симптомам относятся также апатия и слабость. Конечно, эти ощущения могут возникнуть и при других заболеваниях, однако если они долгое время сопровождают вас, то стоит перестраховаться и обратиться к врачу, ведь это возможные признаки онкологического заболевания», — добавил специалист.

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Некоторые разновидности рака не имеют ощутимых признаков до того, как они не перейдут на позднюю стадию. К таким, например, относится рак тела и хвоста поджелудочной железы. Появившаяся из-за этого боль говорит об уже неоперабельном характере опухоли.

Иванов рекомендовал не упускать возможность пройти диспансеризацию, чтобы заблаговременно выявить различные заболевания.

Ранее, 2 августа, заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» Анастасия Марьенко рассказала, что чрезмерное воздействие ультрафиолета на родинки может привести к развитию меланомы. Врач посоветовала избегать длительного нахождения под прямым солнечным светом людям, у которых большое количество родинок на коже.

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