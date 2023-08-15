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Власти Брянска прокомментировали ЧП с провалившейся в дорожную яму женщиной

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Работы на улице Дуки в Брянске, где в наполненную водой яму провалилась женщина, проводила газовая служба, а не городские дорожники. Об этом пресс-служба администрации города сообщает во вторник, 15 августа.

«Городская администрация, безусловно, несет ответственность за всё происходящее в городе, но в данном случае обеспечить безопасность при проведении подобных работ была обязана подрядная организация, ведущая прокладку газопровода», — говорится в сообщении.

По информации властей, газовая служба уже возместила пострадавшей моральный ущерб. Размер компенсации не называется. Кроме того, правоохранительные органы по факту случившегося начали проверку.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, инцидент произошел 10 августа на улице Дуки. В соцсетях была опубликована видеозапись, сделанная, предположительно, уличной камерой. На кадрах видно, как идущая в сильный дождь по улице девушка внезапно проваливается по шею в дорожную яму, наполненную водой. Девушке удается выбраться самостоятельно.

По данным издания, после случившегося опасные коммунальные ямы на дорогах начали обносить высокими ограждениями.

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