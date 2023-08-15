В удмуртской деревне Порозово обустроят беговые дорожки

Реконструкция стадиона продолжается в деревне Порозово Шарканского района Удмуртии. Сейчас ведутся подготовительные работы по созданию беговых дорожек, сообщил глава района Василий Муклин.

Специалисты обустраивают основание из щебня и песка под дорожки и воркаутную площадку с силовыми и гимнастическими снарядами.

Проект реконструкции стадиона был подготовлен в прошлом году, пишет ИА «Сусанин». По программе инициативного бюджетирования в этом году уже обустроили футбольное поле.

Ранее в июле сообщалось, что в Ижевске снесли торговый павильон из-за нарушения антиалкогольного законодательства. Речь идет о ларьке, который находился на остановке «Улица Пушкинская» напротив ТРЦ «Талисман»