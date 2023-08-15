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Рогов заявил о задействованных для контрнаступления двух третях резервов ВСУ
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Рогов заявил о задействованных для контрнаступления двух третях резервов ВСУ

Рогов: ВСУ задействовали две трети резервов и значительную часть уже потеряли
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области задействовали уже две трети своих резервов, которые подготовили для контрнаступления. Об этом 15 августа сообщил «РИА Новости» председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

При этом он указал, что значительная часть этих сил уже потеряна. Как отметил Рогов, незадействованными остаются штурмовые подразделения, прошедшие подготовку за рубежом, дополняет «Газета.Ru».

«Речь идет о нескольких десятках тысяч боевиков, которых планируется бросить в отчаянной попытке добиться успеха на одном из направлений фронта», — уточнил Рогов.

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Ранее в этот день министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что предварительные итоги боевых действий в ходе спецоперации на Украине показали, что военный ресурс Киева почти исчерпан. Министр указал, что ВСУ не удается добиться результатов, несмотря на помощь Запада.

Ранее, 10 августа, газета The Washington Post сообщила, что неудавшееся контрнаступление и огромное число погибших солдат ВСУ вызывают разочарование у мирного населения страны. Украинские официальные лица и представители стран Запада в ярких красках рассказывали о нем и о выгодах, которые контрнаступление может принести украинскому народу, однако этого не произошло.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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