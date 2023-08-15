Авария в Тюменской области унесла жизни пяти человек

Трое детей и их родители погибли в ДТП в Тюменской области, два ребенка госпитализированы. Трагедия произошла на 241-м км федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе, сообщает телеканал «Известия». Водитель Infiniti не справился с управлением при обгоне и врезался в грузовик на встречной полосе. Движение по аварийному участку трассы было затруднено.

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