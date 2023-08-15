Цена на кофе упала до минимума

Кофе подешевел до минимума за семь месяцев в ожидании окончания сбора урожая в Бразилии. По данным Trading Economics, фьючерсы на арабику на бирже ICE в ходе торгов в понедельник опускались до $1,52 за фунт, передает телеканал «Известия». На данный момент собрано уже 74,9% урожая кофе по сравнению с 71,7% на ту же дату прошлого года. Согласно прогнозу Минсельхоза США, к 2024 году производство кофе в мире увеличится на 2,5% — до 174,3 млн мешков.

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