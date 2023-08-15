Юрист указала на положительный эффект для Трампа от судебных разбирательств

Обвинения против экс-президента США Дональда Трампа лишь подогревают интерес к его персоне. Об этом 15 августа «Известиям» заявила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

Накануне стало известно, что против Трампа были выдвинуты обвинения по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях (RICO Act).

Как подчеркнула Свечникова, предъявленные обвинения — это не первая попытка надавить через систему правосудия на бывшего президента, который намерен вновь побороться за высший государственный пост.

«Что касается самих обвинений, то сам Трамп и его защита считают их сфальсифицированными. Им нужно будет в Верховном суде США при обжаловании обвинительного приговора отстоять свою позицию. Вряд ли Верховный суд США пойдет на то, чтобы создавать прецедент на базе сфабрикованных фиктивных данных», — сказала она.

Юрист отметила, что весь процесс так перегрет общественным вниманием для того, чтобы снизить рейтинг Трампа, отвлечь его от предвыборной кампании, чтобы он не мог свободно агитировать.

«Однако, согласно Конституции США, которая устанавливает требования для занятия высшего государственного поста, единственными ограничениями являются, в частности, такие условия, как то, что вы должны быть гражданином США и быть не моложе 35 лет. Действительно сложно отстранить кого-то от участия в выборах президента, даже осужденного преступника», — пояснила специалист.

Поэтому это дело только повышает градус интереса к Трампу, подталкивает протестный электорат в его сторону, потому что люди видят, как он идет против системы, указала Свечникова.

«Федеральные законы в США и последствия их нарушения разрабатываются и определяются Конгрессом. Однако даже федеральный закон, который имеет долгую историю и существует десятилетиями, всё еще может быть отменен Верховным судом, если будет установлено, что он нарушает Конституцию», — заключила собеседница «Известий».

14 августа прокурор округа Фултон (штат Джорджия) Фэни Уиллис заявила, что обвиняемые по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года, включая Трампа, должны не позднее 25 августа предстать перед судом.

В этом году Трампа также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот отказался признать себя виновным.