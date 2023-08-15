Реклама
Прямой эфир
Общество
Отставного полковника Квачкова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Мир
Шойгу заявил о практически исчерпанном военном ресурсе Украины
Происшествия
В Москве неизвестные избили стендап-комика Тисенко
Экономика
Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 12%
Общество
Балицкий рассказал о нескольких покушениях на него
Политика
Путин обсудил с главой Мали важность урегулирования ситуации в Нигере
Мир
Нарышкин назвал основной проблемой США оторванность от реальности
Общество
Борт МЧС прибыл в Дагестан для эвакуации раненых при взрыве на АЗС
Общество
В Госдуме предложили ужесточить требования к изучающим рынок РФ иностранцам
Экономика
В ЦБ не исключили дополнительное повышение ключевой ставки
Общество
Советский клоун Андрюша умер на 86-м году жизни
Мир
Лавров обвинил США в подготовке пустить «под откос» ДНЯО
Общество
Число погибших в результате ЧП на АЗС в Дагестане возросло до 35
Сюжет:

Юрист указала на положительный эффект для Трампа от судебных разбирательств

Юрист Свечникова: обвинения против Трампа лишь подогревают интерес к его персоне
0
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обвинения против экс-президента США Дональда Трампа лишь подогревают интерес к его персоне. Об этом 15 августа «Известиям» заявила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

Накануне стало известно, что против Трампа были выдвинуты обвинения по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях (RICO Act).

Как подчеркнула Свечникова, предъявленные обвинения — это не первая попытка надавить через систему правосудия на бывшего президента, который намерен вновь побороться за высший государственный пост.

«Что касается самих обвинений, то сам Трамп и его защита считают их сфальсифицированными. Им нужно будет в Верховном суде США при обжаловании обвинительного приговора отстоять свою позицию. Вряд ли Верховный суд США пойдет на то, чтобы создавать прецедент на базе сфабрикованных фиктивных данных», — сказала она.

Юрист отметила, что весь процесс так перегрет общественным вниманием для того, чтобы снизить рейтинг Трампа, отвлечь его от предвыборной кампании, чтобы он не мог свободно агитировать.

«Однако, согласно Конституции США, которая устанавливает требования для занятия высшего государственного поста, единственными ограничениями являются, в частности, такие условия, как то, что вы должны быть гражданином США и быть не моложе 35 лет. Действительно сложно отстранить кого-то от участия в выборах президента, даже осужденного преступника», — пояснила специалист.

Поэтому это дело только повышает градус интереса к Трампу, подталкивает протестный электорат в его сторону, потому что люди видят, как он идет против системы, указала Свечникова.

«Федеральные законы в США и последствия их нарушения разрабатываются и определяются Конгрессом. Однако даже федеральный закон, который имеет долгую историю и существует десятилетиями, всё еще может быть отменен Верховным судом, если будет установлено, что он нарушает Конституцию», — заключила собеседница «Известий».

Синдром Хантера: дело сына Байдена решили не спускать на тормозах
Обвинения против него могут стать главной темой в президентской кампании 2024 года

14 августа прокурор округа Фултон (штат Джорджия) Фэни Уиллис заявила, что обвиняемые по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года, включая Трампа, должны не позднее 25 августа предстать перед судом.

В этом году Трампа также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот отказался признать себя виновным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023