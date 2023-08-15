Министр обороны Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан

Военный ресурс Украины почти исчерпан, заявил 15 августа министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

Украинским военным не удается добиться результатов, несмотря на всестороннюю помощь Запада, добавил министр. По его словам, об этом свидетельствует контрнаступление Киева.

Шойгу продолжил, что США под видом поддержки Киева «зачищает военные арсеналы партнеров в мире», освобождая рынок для продукции собственного оборонно-промышленного комплекса.

За новое вооружение партнерам Вашингтона придется согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности, добавил министр.

«Примером может служить Европа, где оборонная политика полностью подчинена интересам Вашингтона», — продолжил глава российского оборонного ведомства.

Также Шойгу добавил, что в ходе спецоперации Вооруженные силы (ВС) России развенчали миф о превосходстве западных военных стандартов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.