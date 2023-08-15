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Дацик заявил, что хочет отомстить Томпсону за Олейника

Дацик о бое с Томпсоном: возникло желание отомстить за Олейника
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российский боксер Вячеслав Дацик заявил, что хочет отомстить в предстоящему бою британскому бойцу ММА Оли Томпсону, который ранее нокаутировал Алексея Олейника. Об этом он сказал 15 августа на пресс-конференции в МИЦ «Известия», приуроченной к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Томпсон».

Он отметил, что Олейник хороший борец, однако в их бою с Томпсоном, где российский боец потерпел поражение нокаутом, было ограничение на время в борьбе. Из-за этого ему не хватило времени, и он пропустил удар в боксе.

«Мы с Алексеем занимались в одном зале <…> Возникло желание отомстить», — заявил Дацик.

10 августа, «Известия» показали подготовку Дацика и Томпсона к предстоящему бою. Российский спортсмен отрабатывает технику, не выходя из бассейна, а его оппонент работает над ударами в зале.

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4 августа российский боксер Эдуард Трояновский спрогнозировал победу Дацика в бою против Томпсона. По его словам, у российского боксера больше шансов победить, поскольку он в последнее время выходил чаще на ринг, чем его британский оппонент.

Бой Дацика и Томпсона состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве и станет главным поединком вечера.

Приобрести билеты на вечер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно по этой ссылке.

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