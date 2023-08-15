Почти 100 человек пострадали от укусов клещей за август в Забайкалье

С начала августа 96 жителей Забайкальского края обратились к медикам с укусами клещей. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Порядка 43% пострадавших — дети. С начала года зарегистрировано 32 случая боррелиоза, еще 32 человека заболели энцефалитом. Кроме того, выявлено по одному случаю риккетсиоза и гранулоцитарного анаплазмоза.

На исследование поступило свыше 1,5 тыс. особей клещей. Различные инфекции переносили 374 особи.

В Тульской области за минувшую неделю от укусов клещей пострадал 251 человек, в их числе 42 ребенка. Порядка 11,4% вредителей переносили боррелиоз.