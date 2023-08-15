Олег Тактаров заявил, что хотел бы провести болевой Джефу Монсону

Российский боец ММА, чемпион UFC, актер Олег Тактаров заявил, что хотел закончить бой болевым поединок с двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу Джеффом Монсоном. Об этом он сказал 15 августа на пресс-конференции в МИЦ «Известия», приуроченной к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Томпсон».

«Я бы хотел ему «сломать ахилес или сделать болевой на коленку», — заявил Тактаров.

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