Житель Магадана отдал мошенникам больше 1 млн рублей

Потерпевший лишился больше 1 млн рублей после установки на смартфон программного обеспечения для удаленного доступа.

По словам мужчины, ему поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудником сайта «Госуслуги». Она перевела звонок на другого человека, представив его сотрудником банка. Собеседник убедил магаданца, что кто-то якобы пытается взломать его личный кабинет. Потерпевший поверил, что ему необходимо перевести все денежные средства на другие счета, пишет ИА MagadanMedia.

Мужчина установил программное обеспечение на телефон, после чего с его счетов списали больше 1 млн рублей. Потерпевший обратился к «сотруднику банка», и тот рекомендовал дождаться утра для восстановления личного кабинета. После этого магаданец обратился в полицию.

В Пензенской области 50-летняя женщина отдала мошенникам 480 тыс. рублей. Потерпевшая считала, что инвестирует средства в криптовалюту.