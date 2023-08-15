Боксер Джонсон заявил об отсутствии угрозы со стороны бойца Петровского
Американский боксер Кевин Джонсон заявил, что не видит никакой угрозы со стороны чемпиона мира по боксу, российского бойца Марка Петровского. Об этом он заявил 15 августа на пресс-конференции в МИЦ «Известия», приуроченной к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Томпсон».
«Нет никакой угрозы нет, просто молодой лев заходит в лес. Но он должен понимать одну вещь — он заходит на мою территорию, которая называется опыт. Он может ходить вокруг да около, но, как только он зайдет на мою территорию, всё станет понятно», — заявил Джонсон.
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