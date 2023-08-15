Нарышкин назвал основной проблемой США оторванность от реальности

Главная проблема США — их стремительно растущая оторванность от реальности, заявил 15 августа директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Нарышкин на XI Московской конференции по международной безопасности отметил, что растет уровень непредсказуемости ситуации в мире с учетом агрессивно разрушаемых Западом фундаментальных норм человеческой морали, права и религий.

При этом глава СВР указал, что американские элиты оторваны от реальности и США на сегодняшний день пытаются заставить другие страны верить в то, во что уже не верит сам Вашингтон.

«Главная проблема Вашингтона — это его стремительно растущая оторванность от реальности. Американская элита уже давно живет в известном ей одном радужном мире, Соединенные Штаты по-прежнему безраздельно хозяйничают на планете и обладают исключительным правом надзирать и наказывать», — сказал Нарышкин.

Ранее, 12 июня, основатель Глобального института будущего Чандран Наир заявил, что в настоящее время формируются «предпосылки для великой расплаты» западных стран, так как они отрицают новую реальность. По его словам, коллективный Запад живет в созданном пузыре «отрицания реальности», однако им пора осознать, что мир уже не такой, каким он был после окончания холодной войны.