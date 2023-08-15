Охота на европейского барсука открылась в Саратовской области

В Саратовской области разрешили охотиться на барсука. В региональной администрации при этом отмечают, что спортивно-любительская охота на территории охотничьих угодий возможна лишь на европейского барсука.

ИА «Взгляд-инфо» поясняет, что в Саратовской области также обитает азиатский барсук. Из-за своей малочисленности он занесен в Красную книгу и охраняется государством.

Охота на европейского барсука продлится до 1 ноября.

Ранее специалисты советовали туристам в Анапе не приближаться к дельфинам, которые часто подплывают к берегу. Это связано с тем, что дельфины крупные и в момент игры могут случайно задеть человека.