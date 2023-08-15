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Балицкий рассказал о нескольких покушениях на него

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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал во вторник, 15 августа, что на него было совершено несколько покушений. Их заказчиком является киевский режим, так как раньше врио главы региона был депутатом Верховной рады, а теперь перешел на сторону России.

«Заказчик в любом случае киевский режим. Мне не простят, что я в свое время был депутатом Верховной рады, и с меня до сих пор не сняли депутатства, не знаю по какой причине. И когда я становился главой военно-гражданской администрации, я отдавал отчет, что это путь, ради которого стоит рискнуть жизнью», — заявил Балицкий в эфире телеканала «Звезда».

Он добавил, что постоянно меняет место своей дислокации из соображений безопасности. Противник простреливает ракетами всю территорию Запорожской области, поэтому лучшей тактикой является ежедневная смена места жительства, заключил Балицкий.

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Ранее в этот день он рассказал, что за прошедшую ночь Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 95 боевиков на запорожском направлении. Также было уничтожено шесть западных танков, четыре БМП и пять беспилотников, сообщается на сайте kp.ru.

11 августа Балицкий сообщил, что украинские боевики предприняли попытку танкового прорыва на Работино и Новоданиловку в Запорожской области.

Он рассказал, что противник погнал колонну по минным полям, в результате танки начали подрываться, один танк был уничтожен российской артиллерией, а оставшаяся группировка с двумя танками отступила.

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