Жители подмосковного Орехово-Зуево жалуются на летучих мышей

Жители подмоскового Орехово-Зуево жалуются на летучих мышей, которые наведываются в их квартиры. Видеозаписи с этими животными появляются в соцсетях.

Так, женщина поймала летучую мышь в пластиковое ведро. Сняв перемещения зверька, она выпустила его на волю.

Специалисты советуют для отпугивания летучих мышей использовать репелленты. Эти животные не переносят запаха лаванды и перечной мяты, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» зоозащитница Елена Фролова.

В случае, если летучая мышь залетела в дом, можно, надев перчатки, поймать ее в картонную коробку с отверстиями, а вечером выставить ее на воздух, чтобы зверек мог улететь. Если крыло животного будет повреждено, оно погибнет.

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