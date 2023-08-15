Сбор урожая овощей и картофеля начался в Забайкалье

Аграрии приступили к уборке картофеля и овощей открытого грунта в хозяйствах Забайкальского края. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на информацию министерства сельского хозяйства региона.

Сбор урожая стартовал в Читинском районе. На текущий момент собрано 97 т картофеля, 12 т капусты, а также около 500 кг моркови.

Общая площадь посева картофеля составляет 752 га, овощей открытого грунта — 123 га. Кроме того, в условиях теплиц уже собрали больше 900 т огурцов и 30 т томатов.

В Астраханской области аграрии собрали около 183 тыс. т овощей к 14 августа. Урожай превышает прошлогодний показатель на 32%. Урожай картофеля составляет 178,4 тыс. т.