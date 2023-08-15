В КНР назвали попытки «играть с огнем» в вопросе Тайваня обреченными на провал

Попытки «играть с огнем» по вопросу Тайваня и использовать его для сдерживания Китая обречены на провал. Такое заявление сделал во вторник, 15 августа, министр обороны КНР Ли Шанфу, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

Он также указал на то, что тайваньский вопрос является внутренним делом Пекина.

«Проблема Тайваня является внутренним вопросом КНР, которая не терпит внешнего вмешательства. Воссоединение Китая является исторической тенденцией», — сказал министр.

14 августа Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что правительство США передаст Тайваню четыре разведывательных беспилотника MQ-9A в рамках пакета военной помощи на общую сумму $345 млн.

До этого, 11 августа, президент США Джо Байден назвал Китай угрозой всему миру. Он выразил обеспокоенность экономическими и демографическими проблемами Китая. По его словам, эти проблемы превратили вторую по величине экономику мира в «бомбу замедленного действия», которая угрожает всему миру.

29 июня сообщалось, что США подписали с властями Тайваня контракт на поставку острову американских противотанковых систем дистанционного минирования M136 Volcano за $146 млн. Контракт предусматривает предоставление 447 единиц вооружений, боеприпасов и комплектующих.

Ранее в июне глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Китай не согласится на компромиссы по тайваньскому вопросу, а США должны придерживаться принципа «одного Китая», а также прекратить раздувать теорию «китайской угрозы».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.