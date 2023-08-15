ФК «Ахмат» объявил об отставке главного тренера Ташуева

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» сообщил об отставке главного тренера команды Сергея Ташуева. Об этом 15 августа говорится в сообщении на сайте клуба.

«Футбольный клуб «Ахмат» и главный тренер Сергей Ташуев пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон», — говорится в сообщении.

Команда поблагодарила специалиста за совместную работу и пожелал успехов в карьере. Кандидатура главного тренера пока не названа, клуб определится с ней в ближайшее время.

«Готовить команду к матчу 5-го РПЛ и исполнять обязанности наставника будет главный тренер молодежной команды Иса Байтиев», — заключили в «Ахмате».

Ранее, 10 августа, футболисты калининградского клуба «Балтика» одержали победу 2:0 над соперниками из «Ахмата» в матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу.