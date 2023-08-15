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Ребенок получил травму на детской площадке в Новосибирске

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Прокуратура Советского района Новосибирска начала проверку после травмирования ребенка на детской площадке. Во время прогулки мальчик сломал ногу.

Надзорное ведомство установило, что 14 августа на детской площадке на ОбьГЭСе пострадал ребенок. Ему потребовалась помощь медиков. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Так, специалисты будут проверять, в каком состоянии содержится площадка, и дадут оценку действиям управляющей компании.

VN.ru уточняет, что информация о происшествии появилась в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Ранее, 15 июля, сообщалось, что в Новосибирске на Красном проспекте двое подростков, работавшие промышленными альпинистами на стройке многоэтажного здания, упали с высоты. Один погиб, второй госпитализирован. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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